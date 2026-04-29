محافظ الوادي الجديد تتابع مستوى الخدمات الصحية بمستشفى بلاط

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط، اليوم، مستوى الخدمات الصحية بمستشفى بلاط المركزي، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقها حامد الشيخ رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.



انتظام سير العمل ومتابعة آليات تقديم الخدمة الطبية

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من الأقسام والعيادات الطبية بالمستشفى؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة آليات تقديم الخدمة الطبية، إلى جانب الوقوف على الاحتياجات اللازمة لدعم المنظومة الصحية والتيسير على المرضى، حيث وجهت بإعداد مخطط تطوير متكامل للمستشفى؛ يستهدف رفع كفاءة البنية التشغيلية، بما يشمل إنشاء جناح للعمليات، وقسم للولادة، ووحدة للعناية المركزة، فضلا عن التجهيزات والخدمات المساندة اللازمة لدعم كفاءة التشغيل وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار، كلفت المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة مساعد المحافظ للشئون الهندسية، وعضوية ممثلي الجهات المختصة والاستشاريين المعنيين؛ لمعاينة المبنى وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، وإعداد تقرير هندسي متكامل يتضمن الموقف الإنشائي وأعمال رفع الكفاءة المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاشتراطات الفنية والتنظيمية ؛ بما يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.