السفير يوسف الشرقاوي: إيران نجحت في تجاوز الغموض الإستراتيجي الأمريكي

قال السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الموقف الإيراني في المرحلة الراهنة يعكس قدرة على تجاوز سيادة الغموض الاستراتيجي الأمريكي، مشيراً إلى أن طهران أظهرت صموداً في مواجهة الحصار الاقتصادي والبحري المفروض عليها، بما في ذلك الضغوط المرتبطة بمضيق هرمز والموانئ الإيرانية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الصمود الإيراني، إلى جانب غياب التقدم في بعض مسارات التفاوض، يعكس استمرار حالة من التوازن النسبي في إطار الحوار مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن إيران استطاعت فرض حضورها في المعادلة التفاوضية رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك محاولات الخنق الاقتصادي.

وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل فقدتا جزءاً من قوة الردع التي كانت قائمة في السابق، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً يمثل حرباً دبلوماسية معقدة بين الجانبين، تداخلت فيها ملفات متعددة، أبرزها الملف النووي ومضيق هرمز، الذي أصبح ورقة ضغط رئيسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، وأعاد تشكيل مسار التفاوض بعيداً عن التركيز الأمريكي السابق على الملف النووي فقط.