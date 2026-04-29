فرح شعبان: الطلاق من علي غزلان حصل رسميا من فترة.. ومفيش خلافات دلوقتي

قالت الإعلامية فرح شعبان إنها اتفقت مع علي غزلان على الطلاق للمرة الثالثة، موضحة أن هناك أشخاصًا كثيرين تدخلوا لمنع الطلاق، ولكن لا مفر من أمر الله.

وقالت فرح شعبان حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: قدر وأمر مكتوب لها من الله عز وجل، وكانت تتمنى أن تكمل حياتها الزوجية معه، ولكن لا توجد بينهما أي خلافات في الوقت الحالي، وأصبحا أصدقاء، موضحة أن الله عز وجل ربما أراد ذلك لأمر معين.

وأكملت فرح شعبان :" "ما قدرناش ننتصر على الخلاف المرة دي، بس الحمد لله ربنا بيعمل اللي فيه الخير، وأنا حاليًا مسافرة وبحاول أتأقلم وأتعايش مع اللي حصل، والطلاق حصل رسميًا من فترة، لكن ما كنتش حابة نعلن في التوقيت ده علشان أحتفظ بخصوصيتي، ولكن قررنا نعلن علشان نشارك الناس زي ما شاركونا كل حاجة".



