محافظ أسوان: تعزيز جسور التعاون لتلبية مطالب المواطنين

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعضاء مجلس النواب ، وهم النائب جابر أبو خليل ، والنائب أحمد القهمورى ، والنائب محمد هلال ، والنائب محمد أبو الخير .

ويأتى ذلك إستكمالاً لجهود المحافظة لترسيخ دعائم التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والتأكيد على وحدة الصف ونجاح العمل المؤسسى .

وأكد أعضاء البرلمان خلال اللقاء مواصلة دعمهم الكامل لكافة الجهود التنفيذية التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالب وإحتياجات الشارع الأسوانى .

جهود متنوعة

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين عن بالغ تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد تكثيف قنوات التواصل وعقد لقاءات دورية مع ممثلى المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية ، وسرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول العاجلة لها .

وأوضح محافظ أسوان أن هذا التنسيق المثمر بين الجانبين التنفيذى والبرلمانى يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية ، وزيادة الإعتمادات المخصصة للمشروعات الخدمية والإستثمارية بما يضمن إستكمال مسيرة الإنجازات على أرض أسوان ، ويعزز جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

وشهد اللقاء عرض أعضاء البرلمان لبعض المطالب الجماهيرية فى مختلف القطاعات ، حيث تم الإتفاق على دراستها بشكل عاجل ووضع الحلول المناسبة لها وفقاً للإمكانات المتاحة بما يحقق الصالح العام ويلبى طموحات أبناء المحافظة .

وتم التأكيد على الإستمرار فى تعزيز جسور التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها السلطة التشريعية بما يحقق التكامل فى الأداء ، ويساهم فى تلبية إحتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة وذلك فى إطار رؤية تنموية شاملة تضع المواطن فى قلب أولوياتها .