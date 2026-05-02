المرافعة في محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت الموافق 2 مايو 2026، المرافعة في محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ«خلية التجمع».

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون القترة من 1990 وحتي 10 يونيو لسنة 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والخمسين ومن الثامن والخمسين وحتى الستين انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضموا لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع والخمسين وحتى الأخير شاركوا جماعة إرهابية بأن أدخلوا هواتف محمولة لأعضاء محبوسين من الجماعة الإرهابية داخل محبسهم.