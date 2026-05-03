كريمة عوض : تراجع شعبية ترامب وسط خسائر الحرب على إيران وتصاعد التوترات الإقليمية

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، إن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة يشهد تعقيدات متزايدة، في ظل اتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة توصف بـ“لا سلم ولا حرب”، بالتوازي مع استمرار النهج التصعيدي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ما يفتح المجال أمام استمرار الصراعات في ملفات متعددة، أبرزها إيران ولبنان وفلسطين.

خطاب موجه إلى الكونجرس

وأضافت خلال تقديمها البرنامج على شاشة “القاهرة والناس”، أن التطور الأبرز تمثل في إعلان البيت الأبيض، عبر خطاب موجه إلى الكونجرس، إنهاء العملية العسكرية ضد إيران، وهو ما تزامن مع تصريحات لترامب أكد فيها وقف إطلاق النار منذ 7 أبريل، مشيرًا إلى أنه لم يعد بحاجة إلى تفويض من الكونجرس للاستمرار في العمليات العسكرية.



وأوضحت كريمة عوض أن هذا القرار أثار تساؤلات واسعة حول دوافعه، وما إذا كانت الحرب قد انتهت فعليًا أم أن الأمر مجرد تغيير في شكل المواجهة، لافتة إلى أن هناك عوامل داخلية محتملة وراء القرار، من بينها الالتزام بالقانون الأمريكي الخاص بصلاحيات الحرب، مع انتهاء المدد القانونية للعمليات الخارجية دون موافقة الكونجرس، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتكبدها الولايات المتحدة يوميًا نتيجة استمرار الصراع.

الرأي العام الأمريكي

وأشارت إلى أن تلك الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى خسائر بشرية في صفوف الجنود الأمريكيين، فضلًا عن تراجع شعبية ترامب داخليًا، في ظل رفض قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي لاستمرار الحرب على إيران.

إعادة تقييم الموقف الأمريكي

كما لفتت إلى أن عوامل خارجية لعبت دورًا في إعادة تقييم الموقف الأمريكي، خاصة التحركات الروسية والصينية في المنطقة، إضافة إلى الاجتماعات والتحركات الدبلوماسية الأخيرة التي ساهمت في إعادة صياغة المشهد السياسي والعسكري.