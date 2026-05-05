تكنولوجيا وسيارات

"وان بلس" تطلق وحش الأداء ببطارية 6100 مللي أمبير

كشفت تسريبات تقنية حديثة من مصادر وثيقة الصلة بسلاسل التوريد في الصين، عن المواصفات الأولية لهاتف "وان بلس آيس 7" (OnePlus Ace 7)، والذي يحمل مفاجآت تقنية قد تغير موازين القوى في فئة الهواتف "قاتلة الهواتف الرائدة". 

وأكدت التقارير أن الشركة تعتزم تزويد هذا الطراز بمجموعة من المزايا التي كانت حكراً على الهواتف الأغلى ثمناً، وعلى رأسها معالج رائد وبطارية ضخمة تدعم سرعات شحن خيالية، مما يجعله الخيار الأبرز للمستخدمين الباحثين عن أعلى أداء مقابل أقل سعر ممكن في عام 2026.

قوة المحرك

أعلنت التسريبات أن "وان بلس آيس 7" سيعتمد بشكل أساسي على معالج "سناب دراجون 8 جين 4" (Snapdragon 8 Gen 4)، وهو "العقل المدبر" للجهاز الذي يتميز بقدرة معالجة فائقة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. 

ولتبسيط الأمر، فإن هذا المعالج يسمح للهاتف بتشغيل أثقل الألعاب والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون أي تباطؤ أو ارتفاع في درجات الحرارة. 

كما سيتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 16 جيجابايت، وهي الذاكرة المسؤولة عن سلاسة التنقل بين التطبيقات المفتوحة في وقت واحد، مما يضمن تجربة مستخدم خالية من العيوب البرمجية.

طاقة جبارة

طرحت التسريبات مفاجأة تتعلق بقطاع الطاقة، حيث يُتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تصل سعتها إلى 6100 مللي أمبير، مع دعم تقنية "الشحن فائق السرعة" بقدرة 100 وات. 

وبشرح بسيط، تعني هذه التقنية أن المستخدم لن يحتاج لأكثر من 25 دقيقة لشحن هاتفه بالكامل من الصفر إلى 100%، وهو ما يحل "أزمة البطارية" التي تؤرق مستخدمي الهواتف الذكية حالياً. 

وتستخدم "وان بلس" في هذا الطراز تقنيات جديدة تعتمد على مادة السيليكون في البطارية لزيادة سعتها دون زيادة حجم أو وزن الهاتف بشكل مزعج.

شاشة سينمائية

حذرت التقارير المنافسين من جودة الشاشة التي ستحملها النسخة الجديدة، إذ ستأتي من نوع "OLED" وبدقة 1.5K، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. ومعدل التحديث هو عدد المرات التي تقوم فيها الشاشة بتحديث الصورة في الثانية الواحدة؛ فكلما زاد الرقم، زادت نعومة الحركة أثناء تصفح الفيسبوك أو لعب الألعاب السريعة. 

كما ستدعم الشاشة تقنية "تعتيم العين"، وهي ميزة برمجية تحمي العين من الإجهاد عند استخدام الهاتف في الظلام لفترات طويلة، وهو ما يعكس اهتمام الشركة بصحة المستخدم الرقمية.

رهان المنافسة

راهنت "وان بلس" من خلال سلسلة "Ace" دائماً على تقديم "القيمة الحقيقية"، ويبدو أن الإصدار السابع سيستمر في هذا النهج عبر تقديم هيكل من الألومنيوم والزجاج بدلاً من البلاستيك، مما يمنح الهاتف طابعاً فخماً. 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية تحت مسمى مختلف (ربما ضمن سلسلة OnePlus 13R)، لينافس بشكل مباشر أجهزة شاومي وريلمي في الفئة المتوسطة العليا. 

تشير إن هذه التسريبات إلى أننا أمام جهاز "متكامل" لا يقدم تنازلات في الأداء، وهو ما ينتظره الجمهور المصري الذي يفضل دائماً الأجهزة التي تجمع بين القوة والتحمل والسعر التنافسي.

