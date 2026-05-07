إلهام أبو الفتح
أكاديمية البحث العلمي تنظم المؤتمر القومي الـ43 لعلم الراديو بجامعة حورس

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ممثلة في اللجنة الوطنية لعلوم الراديو والاتصالات، وبالاشتراك مع جامعة حورس، فعاليات المؤتمر القومي الثالث والأربعين لعلم الراديو، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026 بمقر جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، والأستاذ الدكتور سعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، وبإشراف الأستاذة الدكتورة منى النعاع، رئيس قطاع العلاقات العلمية والثقافية.

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المؤتمر كل من الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، والأستاذ الدكتور سعيد عبد الهادي، إلى جانب الأستاذ الدكتور هشام البدوي، رئيس المؤتمر، وبمشاركة الأستاذ الدكتور حاتم خاطر، الرئيس المشارك للمؤتمر والأستاذة الدكتورة رويدا صادق، نائب رئيس المؤتمر. والاستاذ الدكتور أحمد مدين مقرر المؤتمر 

ويُعد المؤتمر القومي لعلم الراديو أحد أعرق المؤتمرات العلمية التي تنظمها الأكاديمية، حيث يمتد تاريخه لأكثر من أربعة عقود من العطاء العلمي المتواصل، وشهد على مدار 42 عامًا مشاركة واسعة من الباحثين والعلماء، متنقلًا بين الجامعات المصرية، بما يعكس دوره المحوري في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في مجالات علوم الراديو والاتصالات.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار أنشطة قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، حيث يمثل منصة علمية رائدة تجمع الباحثين المصريين والعرب، وتسهم في دعم الابتكار ونقل المعرفة، إلى جانب كونه مظلة وطنية لتعزيز التعاون العلمي في هذا المجال الحيوي.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الاتحاد الدولي لعلم الراديو، الذي يحرص سنويًا على دعم الباحثين الشباب من خلال تقديم جوائز متميزة، خاصة في جلسات مشروعات التخرج، بما يسهم في تنمية مهارات الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على الانخراط في المجتمع العلمي.

ورشة عمل .. "المرأة في علم الراديو"

كما تتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم ورشة عمل بعنوان "المرأة في علم الراديو"، إلى جانب تقديم جوائز للباحثات الشابات من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، دعمًا لدور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وفي تقليد سنوي يعكس تقدير المجتمع العلمي لرواده، يشهد المؤتمر تكريم عدد من كبار العلماء في مجال علم الراديو، حيث سيتم هذا العام تكريم ثلاثة من الرواد تقديرًا لإسهاماتهم العلمية البارزة.

ويؤكد هذا المؤتمر التزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعم التميز العلمي، وتعزيز مكانة مصر في مجالات علوم الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال إتاحة منصة علمية مستدامة لتبادل المعرفة وبناء قدرات الأجيال الجديدة من الباحثين.

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
