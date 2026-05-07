أخبار أسوان.. أمانةعامل وجلسات وتدريبات لمشروع الدعم الفنى وإشادة للسائحين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 6/5/2024 أحداث متنوعة.

نستعرض القصة الكاملة لأحد هذه النماذج المشرفة ، ليكون بطل قصتنا وحكايتنا اليوم ، المواطن الأسوانى رمضان محمد أحمد المسئول عن النظافة العامة داخل منطقة المسلة الناقصة الأثرية والتاريخية .

وتتمثل القصة كما يرويها العامل رمضان في أنه عثر على محفظة تخص سائحة أجنبية كانت قد فقدتها أثناء زيارتها للموقع ضمن فوج سياحى .

أمانة عامل نظافة أسواني بموقع المسلة الناقصة.. أعاد محفظة سائحة أجنبية

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود مفتشى التموين، وذلك فى ضوء متابعته اللحظية لجهود ضبط منظومة تداول المواد البترولية للتزود بالوقود والمحروقات.



في حملات تموينية مكثفة.. ضبط سيارات تهرب السولار فى أسوان

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في ورشة عمل متخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية، بالتعاون مع مشروع دعم وزارة التنمية المحلية (الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وبمشاركة فرق فنية من أسوان والأقصر.

بتمويل الاتحاد الأوروبي.. دعم التكتلات الحرفية والسياحة الريفية بأسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والذى يأتى للعمل على تحقيق "رؤية أسوان 2040" لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لأسوان كبوابة مصر نحو أفريقيا.



تعرف على تفاصيل اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة أسوان

شاركت محافظ أسوان في مناقشة المسودة الاستراتيجية لتأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، وذلك ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية (الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).



تنظيم ورشة عمل لاستراتيجية التأهيل والتدريب بأسوان

جهود متنوعة

ناقشت الجلسة التشاورية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية بأسوان سبل تعظيم القيمة المضافة لمنتجات (التمور، المانجو، والدوم) ودعم التكتلات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية أسوان 2040 لتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة.



جلسة تشاورية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية بأسوان

وشهدت الحملة تحقيق معدلات إنجاز متميزة حيث تم تحصين 12,622 رأس من الأبقار والجاموس ، وتحصين 4,904 رأس من الأغنام ، وتحصين 1,886 رأس من الماعز ، وذلك بإجمالى 19,412 رأس ماشية بنجاح، بما يعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة وإنتشار الفرق البيطرية بكافة القرى والمناطق .



تحصين 12,622 رأس من الأبقار والجاموس و4,904 من الأغنام في أسوان

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إجراء حوار مباشر مع أحد الأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى، في إطار المتابعة الميدانية لجودة الخدمات المقدمة للسائحين .



محافظ أسوان يجري حوارا مباشرا مع وفد سياحى بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود مبادرة "أسوان بشبابها أجمل"، والتى تمثلت في تنفيذ سلسلة من أسابيع رفع الوعى المجتمعى بقضايا الصحة والبيئة والنظافة العامة على مدار الشهرين الماضيين داخل منطقة السيل بإشراف الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وبمشاركة فعالة من مديريات الطب البيطري، والتربية والتعليم، إلى جانب إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.



أسوان بشبابها أجمل.. مبادرة لتعزيز الوعي المجتمعي

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفريق عمل مؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتورة آية جابر ، وبحضور الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون وتكثيف الجهود داخل القرى بمختلف المدن والمراكز.



تعزيز التعاون مع مؤسسة حياة كريمة لدعم التنمية المستدامة والاستثمار في الإنسان بأسوان