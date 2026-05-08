وجدت طفلها مطروحا أرضا وسائل أبيض يخرج من فمه.. شاهد باتهام ربة منزل بقتل ابنها

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل أقوال شاهد في التحقيقات مع المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات ضربا بيديها وقدميها في المعصرة.

قال الشاهد جار المتهمة «أدهم .أ»، عامل، 16 سنة، إنه أثناء تواجده بمسكن المتهمة وبرفقته صديقه وأن سبب تواجده هو أنه تربطه علاقة أسرية بالشاهدة «دينا .س»، وهي صديقة المتهمة، وأكمل شهادته بأنه وإبان تواجدهم جميعا سويا كان صديقه يلهو ويمزح مع المتهمة وإبان مزاحهم وبالدلوف لإحدى غرف المسكن تبين لهم تواجد الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه ملقى أرضا ويخرج من فمه ما يشبه السائل الأبيض وعليه استبان لهم آنذاك أنه توفى إلى رحمة مولاه.

وأوضحت الشاهدة الأولى وتدعى «دينا .س»‘ إحدى جيران المتهمة إنها تقطن بغرفة بجوارها كون أنهما يسكنان بمنطقة شعبية، وأن المتهمة تقطن برفقتها نجليها الناتجين عن زواجين عرفيين لها بوقت سابق، وأن الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه كانت المتهمة كارهة له وكانت تقوم بالتعدي عليه بالضرب مرارا وتكرارا وذلك لكرهها له وكذا لكونه مريض وهي غير قادرة على تحمل مصاريفه وأضافت بأنها تقوم بالاعتداء عليه بصورة وحشية وأنه مريض وهي غير قادرة على تحمل مصاريفه وأضافت بأنها تقوم بالاعتداء عليه بصورة وحشية وأنه قبيل وفاته بيوم أبصرتها تقوم بالتعدي عليه بالضرب بأن قامت بالوقوف أعلى صدره والقفز عليه وارتطام رأسه بالحائط وحمله وإلقائه على الأرض وأنها تدخلت لكفها عن ذلك وكانت دائما تخبرها بأنها ترغب وتتمنى من الله وفاة الطفل وأنه بيوم الواقعة حال تواجدهما سويا وبرفقتهما شاهدين نما لعلمها بوفاة الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه.

وأكد الرائد شرطة إبراهيم كرم محمد علي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة أنه تمكن من ضبط المتهمة وأقرت له بارتابها الواقعة وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لصحة حدوث الواقعة وتوصلت إلى صحة قيام المتهمة بالتعدي الدائم بالضرب المبرح والمستمر على المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه نجلها لكونه ناتج عن حمل سفاحوكذا أنها غير قادرة على مصاريفه وأنه على أثر ذلك التعدى المتكرر حدثت بالمتوفى الإصابات التي أودت بحياته وأنها كانت تتعدى عليه قاصدة من ذلك إزهاق روحه والخلاص منه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «شادية .م»، 22 سنة، لا تعمل، بقتل نجلها المجني عليه الطفل – حديث الولادة – محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك خلاصا منه لسخطها عليه، وتنفيذًا لهذا الغرض كانت توالي التعدي عليه – غير مرة – بالضرب بيديها وقدميها بمختلف عموم جسده بزعم تأديبه وتقويمه قاصدة من ذلك إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.