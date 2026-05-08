الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
احذر يا زمالك.. دعم جزائري ونقاط قوة وضعف اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

يسري غازي

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ويمتلك فريق اتحاد العاصمة عدة نقاط قوة في مباراة الذهاب نقاط قوة تميزه على نظيره الزمالك.

نقاط القوة 
يدخل اتحاد العاصمة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس الجزائر إلى جانب امتلاكه عاملي الأرض والجمهور ما يمنحه أفضلية في قيادة طاغية والتحكم في رتم المباراة .

ويستفيد فريق اتحاد العاصمة من أجنحته السريعة اللذين أثبتوا قدرتهم على التسجيل وخاصة الإيفواري كاماجاتي وأحمد خالدي.

ونجح السنغالي لامين نداي المدير لافني لاتحاد العاصمة في خلق صورة ذهنية جيدة له حيث نجح في خلق توازن في جميع البطولات التي شارك فيها.

نقاط الضعف 

يحتل اتحاد العاصمة المركز ال12 من بطولة الدوري الجزائري برصيد 29 نقطة ويعيش اتحاد العاصمة فترة من التراجع في ظل وجوده في المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري الجزائري.

واستقبلت شباك اتحاد الجزائر العديد من الأهدف حيث يعاني من الهشاشة الدفاعية هذا الموسم.

كما تتسم الدفاعات في صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالثغرات الدفاعية والخطوط الخلفية المفتوحة.

الجزائر تدعم اتحاد العاصمة

قرر اتحاد الكرة الجزائري برئاسة وليد نادي تسخير كافة أوجه الدعم لفريق اتحاد العاصمة فى مواجهة الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية من اجل التتويج  بلقب البطولة.

وقام اتحاد الكرة الجزائري وفقا لتقارير إعلامية بتأجيل مباريات اتحاد العاصمة فى الدورى الجزائري قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقىة ذهابا وإيابا.

ووافقت الجهات المعنية في الجزائر علي زيادة أعداد الجماهير للحد الأقصى أمام الزمالك.

كما تقرر فتح وتجهيز المدرجات العلوية لاستاد العاصمة لأول مره منذ سنوات نظرا لأهمية مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

