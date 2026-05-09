القناة الجزائرية تعلن تشكيل الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

أعلن مراسل القناة الجزائرية الأولى تشكيل فريقا الزمالك واتحاد العاصمة لخوض نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل بعد قليل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت والقناة الأولي الجزائرية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية علي ملعب 5 جويلية.

وقال مراسل القناة الجزائرية الأولى أن تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري سيكون علي النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبدالمجيد - محمود الونش - محمد إسماعيل

خط الوسط : عبدالله السعيد - محمد شحاته - أحمد فتوح

خط الهجوم : شيكو بانزا - ناصر منسي - عدي الدباغ

فيما أفاد أن تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري ضد الزمالك جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بن بوط

خط الدفاع : دهيري - شيمالون - رضواني - لوصيف

خط الوسط : مريلي - بن زازه - جونيور - دراوي

خط الهجوم : كاماغاتي - خالدي