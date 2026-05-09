نهائي الكونفدرالية.. مباراة الزمالك واتحاد العاصمة.. بث مباشر

يبحث عشاق كرة القدم عن متابعة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها بعد قليل علي ملعب 5 جويلية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأعلنت القناة الجزائرية الأولى عن إمكانية استقبال بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، لنقل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، وذلك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وخوان بيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.