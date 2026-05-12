أخبار التوك شو: الصحة تكشف حقيقة وصول فيروس هانتا إلى مصر.. وإجراءات عاجلة من التعليم لمنع الغش

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارته ضمن وزارات الحكومة، ولها مهام محددة من الرئيس السيسي، موضحًا أن الرئيس حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات.

أحمد موسى: معدل البطالة في مصر ينخفض رغم الظروف العالمية الصعبة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء افتتح اليوم عددا من المصانع في أكتوبر ومدينة السادات، موضحا أن أحد المصانع يصنع أكثر من 350 مليون عبوة ويصدر لحوالي 48 دولة.

100 ألف إصابة عالميا | الصحة تكشف حقيقة وصول فيروس هانتا إلى مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا معروف منذ نحو 45 عامًا، وسجلت إصاباته عالميًا بأعداد تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف حالة منذ عام 1978.

أحمد موسى : مشروعات الحكومة كلها في خدمة المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عددا من الوزراء قاموا بجولات اليوم في المحافظات منهم وزير التموين ووزير النقل ووزير الزراعة ومحافظ القليوبية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء نفسه افتتح اليوم ايضا 7 قلاع صناعية لدعم الاقتصاد المصري.

بها 8 مصريين.. اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية| تطور عاجل؟

حالة من الترقب والحذر شهدتها الساعات القليلة الماضية؛ بعد إعلان عن اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

تحرك غير متوقع في أسعار الذهب الآن بـ مصر.. اعرف وصل كام

سادت حالة من الترقب خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة تحركات أسعار الذهب، وخاصة بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 4587 دولارًا للأونصة.

من القوارض إلى الإنسان.. تحذيرات طبية من فيروس هانتا وأعراضه وطرق انتقاله

أكد الدكتور محمد صدقي، أستاذ الصدر والحساسية بطب الأزهر، أن فيروس "هانتا" ليس جديدًا، بل هو موجود منذ سنوات طويلة، ويعيش بشكل أساسي بين القوارض مثل الفئران والجرذان دون أن يسبب لها أضرارًا.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل جديدة

تحول جديد تشهده حالة الطقس خلال الفترة الأخيرة في مصر، وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي كشفت عن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

امتحانات الثانوية العامة | إجراءات عاجلة من التعليم لمنع الغش

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي في مستوى الطالب المتوسط، مضيفا أن هناك اجراءات قوية تتعلق بالرقابة والتفتيش والكاميرات المعلقة.

مسلات وقبة سماوية.. القطع الأثرية المتوقع إعادتها من فرنسا بعد القانون الجديد.. فيديو

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، أن فرنسا دولة تحترم القانون، وأن القانون الفرنسي بشأن عودة الآثار هدفه المصالحة، موضحًا أن مصر لها الكثير من الآثار في فرنسا.