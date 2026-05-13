قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر لن تتخلى عن حقوقها التاريخية في النيل.. ونرفض الإجراءات الأحادية
أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير
وسائل إعلام صينية: أجواء إيجابية في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تحمل رسائل حاسمة بشأن النيل.. ومصر تتمسك بحقوقها التاريخية
خبيرة تنمية بشرية تحذّر من فيديوهات العلاقات الأسرية على السوشيال ميديا | فيديو
الحكومة تبدأ إجراءات المراجعة السابعة من قرض صندوق النقد.. القصة الكاملة
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 مايو

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من التراجع المحدود في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، بعدما افتتح التعاملات الصباحية على مستويات أعلى نسبيًا ليستقر متوسط سعر صرف الدولار اليوم قرب مستوى 52.8 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع.

وجاءت التحركات الطفيفة في سعر الدولار اليوم بعد موجة الارتفاعات المحدودة التي سجلتها العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم:


52.94 جنيه في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر بيع للدولار اليوم:

53.04 جنيه في بنك الكويت الوطني

أقل سعر شراء للدولار اليوم:

52.85 جنيه في بنك البركة

أقل سعر بيع للدولار اليوم:

52.95 جنيه في بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

سعر الدولار اليوم 

  • بنك الكويت الوطني
    شراء: 52.94 جنيه
    بيع: 53.04 جنيه
  • بنك قناة السويس
    شراء: 52.93 جنيه
    بيع: 53.03 جنيه
  • البنك العقاري المصري العربي
    شراء: 52.91 جنيه
    بيع: 53.01 جنيه
  • كريدي أجريكول
    شراء: 52.88 جنيه
    بيع: 52.98 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.95 جنيه
  • بنك مصر
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك QNB الأهلي
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • البنك الأهلي المصري
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • البنك التجاري الدولي CIB
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك HSBC
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك الإسكندرية
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • البنك المركزي المصري
    شراء: 52.86 جنيه
    بيع: 53.00 جنيه
  • المصرف العربي الدولي
    شراء: 52.86 جنيه
    بيع: 52.96 جنيه
  • بنك البركة
    شراء: 52.85 جنيه
    بيع: 52.95 جنيه
سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر شراء للدولار اليوم أعلى سعر بيع للدولار اليوم أقل سعر شراء للدولار اليوم أقل سعر بيع للدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الصحابي بلال بن رباح نموذج خالد للصبر والثبات

فضل يوم عرفة

فضل يوم عرفة.. أعظم أيام الدنيا وكنز المغفرة والرحمة

يوم عرفة

يوم عرفة.. فضله والدعاء المأثور عن النبي فيه

بالصور

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
حجاج

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

فيديو

عبد الرحمن ابو زهرة

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد