أعطته المفتاح لتأجيرها.. القبض على حارس عقار سرق شقة سيدة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة محتويات الشقة الخاصة بها بالإسكندرية.

بالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وهي مدرسة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبسؤالها أقرت بقيامها بإعطاء مفتاح الشقة ملكها الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لحارس عقار لتأجيرها، وعقب حضورها للشقة اكتشفت قيامه بسرقة بعض محتوياتها.

أمكن ضبط الأخير، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.