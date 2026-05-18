تحرش بالفتيات بالقاهرة.. سائق توك توك يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القاء القبض على قائد مركبة "توك توك" اثر قيامه التحرش بالفتيات والاصطدام بإحداهن ولاذ بالفرار بالقاهرة.



وبمواجهته إعترف بإحداثه تلفيات بالدراجة النارية ملك القائم على النشر ونفى قيامه بالإصطدام بأحد من المارة.



تم التحفظ على مركبة "التوك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبة التحرش في المواصلات

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.