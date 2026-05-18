طريقة نبوية للحصول على نوم هادئ.. واظب عليها كل ليلة

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، كيف أحصل على نوم هادئ ليلا بطريقة سهلة مُيسرة؟.

ليرد قائلا: ان من أراد الحصول على نوم هادئ بعون الله تعالى فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال سهلة يستطيع كل مسلم القيام بها .

طريقة نبوية للحصول على نوم هادئ

العمل الأول: قراءة الإخلاص والمعوذتين في كفيه وأن يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده.

العمل الثاني: قراءة آية الكرسي، فقد ورد أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان .

العمل الثالث: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) الخ الآيتين قبل النوم.

هذا التحصين العظيم له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم ويتضح ذلك فيما يلي :

أولا: عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه”.

وفي معنى كفتاه أقوال منها ما يلي .

1 - أجزأتاه عن قيام الليل

2 - كفتاه من كل سوء

3 - كفتاه شر الشياطين

4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين ... الخ

قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان.

وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان)

ونصه عند ابن حبان (الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان).