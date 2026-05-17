فرج عامر يطالب بنظام حاكم في الأندية يضمن ولاء وعمل أعضاء مجالس إدارات الأندية لصالح الأندية فقط

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق بضرورة وجود نظام إداري قوي يرسّخ مبدأ الولاء والانتماء الحقيقي للأندية،في ظل التحديات والصراعات اللي بقت تهدد استقرار الكيانات الرياضية.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: اكيد لازم يكون في نظام حاكم في الاندية يضمن ولاء وعمل اعضاء مجالس ادارات الاندية لصالح الاندية فقط ، بدلا من الصراعات التي تهد اي كيانات رياضية ، والتفكير فقط في الانتخابات القادمة.

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.