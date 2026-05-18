شاهد.. فولكس فاجن ID. Polo الهاتشباك

فولكس فاجن ID. Polo GTI الهاتشباك
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID. Polo GTI، وتنتمي Polo GTI لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتحمل إرث GTI العريق، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، هيونداي Ioniq 5 N .

مواصفات فولكس فاجن ID. Polo GTI

زودت سيارة فولكس فاجن ID. Polo GTI بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام توجيه تدريجي، وبها صداد أمامي بحشوات حمراء مستوحاة من سيارات السباق، وشبكة تهوية خلية النحل التي لا تقتصر وظيفتها على الشكل بل تعمل على تبريد البطارية لضمان استقرار الأداء ومنح السائق أطول مدى ممكن من الثبات الحراري، وبها خط أحمر شهير يربط بين المصابيح الأمامية، مع جناح خلفي ومشتت هواء تم تحسينهما ديناميكياً لتقليل السحب .

كما تتمتع سيارة فولكس فاجن ID. Polo GTI بـ لمسات انتقائية تميز هوية GTI، وبها مقاعد رياضية مغطاة بنسيج ArtVelours Eco Soul المستدام مع نقش الترتان الشهير بنمط عصري، وبها شاشة رقمية للسائق تتحول إلى اللون الأحمر عند تفعيل وضع GTI لتعرض مؤقت اللفات ومعلومات القوة، مما يوفر أطول مدى من التفاعل البصري بين السيارة والسائق، وبها إضاءة داخلية ID.Light تتفاعل مع التسارع وتصدر صوتاً يحاكي محركات الاحتراق الداخلي لإرضاء العاطفة.

محرك فولكس فاجن ID. Polo GTI

تحصل سيارة فولكس فاجن ID. Polo GTI علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 223 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات منن خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية 52 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 417 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، ويتم شحن البطارية من 10% إلي 80% في مدة 24 دقيقة.

سعر فولكس فاجن ID. Polo GTI

تباع سيارة فولكس فاجن ID. Polo GTI في سوق السيارات السعودي بسعر 160 ألف ريال سعودي .

