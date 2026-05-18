أخبار السيارات| شاهد تالوس 911 آر تي.. نيسان فرونتير 2027 البيك أب الجديدة

ردت مجموعة ستيلانتس العالمية رسميًا في مايو 2026 على التقارير الصحفية الواسعة التي كشفت عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وشركة جاك الصينية لصناعة السيارات، بهدف التطوير المشترك للجيل القادم من سيارات مازيراتي الكهربائية بالكامل.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان فرونتير موديل 2027، وتنتمي فرونتير لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع بين قوة الأداء الشاق والعملية المريحة، والحجم العملي المناسب للمدن والقدرات الصحراوية المذهلة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد رينجر، وشيفروليه كولورادو، وتويوتا تاكوما.

كشفت شركة تالوس البريطانية المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة في مايو 2026 عن طرازها الأحدث والأكثر تطرفًا 911 آر تي، والذي يمثل النسخة النهائية الفائقة المبنية على قواعد طراز بورش 911 جي تي 3 آر إس الشهير.

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 موديل 2026، وتنتمي CX-5 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وهي الان في جيلها الثالث، وتجمع بين نقاء التصميم الكلاسيكي وعصر التطور الرقمي المليء بالتحديات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، نيسان قاشقاي، وكيا سبورتاج، وفولكس فاجن تيجوان، وهوندا CR-V .

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي Bentayga EWB Chalet Edition ، وتنتمي EWB Chalet لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .