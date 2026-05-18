هربا من حرارة الجو .. مصرع شاب عشريني غرقا في مياه ترعة الرياح الناصري بالبحيرة

لقي شاب عشريني مصرعه غرقًا في مياه الرياح الناصري، أمام قرية عمر شاهين، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق في مياه الرياح الناصري أمام قرية عمر شاهين بنطاق مركز بدر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى محمد.م، 20 عاما، ومقيم بمركز بدر.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى بدر المركزي، حيث تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى لحين توقيع للكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة وتحديد سبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الجثمان لذويه.