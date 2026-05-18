محافظات

مقترح برلماني بتحويل قرية اللشت بالعياط لمنطقة أثرية مفتوحة

النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ
أحمد زهران

تقدم النائب محمد جمال البديوي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، للمطالبة بإدراج قرية اللشت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة (العاصمة الفرعونية القديمة "إثت تاوي")، على الخريطة السياحية الرسمية للدولة.

كما تضمن المقترح اعتماد خطة مرحلية وحوكمة تشغيلية لتحويل مواقع القرية الأثرية إلى منطقة أثرية مفتوحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من قيمتها التاريخية الفريدة.

وتعد هذه المناقشة حدثاً بارزاً ومجتمعياً هاماً لأهالي قرية اللشت بصفة خاصة ومركز العياط بصفة عامة؛ حيث يمثل هذا المشروع القومي نقلة حضارية وتنموية كبرى تسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية وجهل المنطقة مقصداً عالمياً، مع توفير فرص عمل جديدة ومباشرة لشباب الخريجين وأبناء المنطقة، وكذلك دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر دمج المجتمع المحلي في المنظومة السياحية، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة.


ويأتي هذا التحرك البرلماني الجاد في إطار إستراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والأثرية غير المستغلة، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ للقيادة السياسية المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية المناطق ذات القيمة التاريخية والحضارية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة ربوع الجمهورية.

وعقب النائب محمد جمال البديوي قائلاً: نحن لا نطلب مجرد ترميم أحجار صامتة، بل نسعى لاستعادة روح عاصمة تاريخية عظيمة حكمت مصر لقرون طويلة.

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

سيارات ‏SUV‏ زيرو
لامبورجيني
غلق
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
