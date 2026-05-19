نجلاء العسيلي: مشروع قانون الأمان البيولوجي يدعم البحث العلمي الآمن

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، موافقتها المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

مشروع القانون خطوة مهمة لحماية الصحة العامة

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، في كلمتها خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون المقدم يمثل خطوة مهمة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع، مؤكدةً أن هذا التشريع يضع إطارًا واضحًا لمراقبة المنشآت عالية الخطورة، ويعزز المعايير الدولية، ويدعم البحث العلمي الآمن.

وأشارت النائبة نجلاء العسيلي إلى أن مشروع القانون يؤكد التزام الدولة بالجمع بين التقدم العلمي وحماية المواطنين.