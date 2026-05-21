لأول مرة.. طلاب جامعة المنصورة يمثلون مصر في نهائيات كأس العالم للأمن السيبراني

تأهل الطالبان زياد محمد السعيد الزنقراني ومحمد وجدي محمد خلف بكلية الهندسة جامعة المنصورة، لتمثيل مصر ضمن منتخب قارة إفريقيا في التصفيات النهائية العالمية لمسابقة International Cybersecurity Challenge 2026 بأستراليا.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التميز التكنولوجي وتنمية مهارات الشباب في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

ويُعد هذا الإنجاز تاريخيًا، حيث تشارك مصر لأول مرة في نهائيات المسابقة العالمية ضمن منتخب قارة إفريقيا، بما يعكس تميز طلاب الجامعات المصرية وقدرتهم على المنافسة في كبرى المحافل الدولية المتخصصة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة.