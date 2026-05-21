مليون جلابية صعيدي.. محمد رمضان يعلن عن تحدٍ جديد مع جمهوره

شارك الفنان محمد رمضان فيديو، أعلن خلاله تحدي المليون جلابية صعيدي، وطرح أغنية جديدة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على “فيسبوك”: “بكره بإذن الله تحدي المليون جلابية بمناسبة العيد الرسمي الأول للجلابية الصعيدي.. ثقة في الله الناس تعتمد العيد ويبقى كل سنة قبل عيد ميلادي بيوم واحد”.

ويواصل الفنان محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2027، وسط حالة من الترقب حول تفاصيل العمل المنتظر.



وشوّق معالى المستشار تركي آل الشيخ الجمهور للعمل الجديد، بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة جمعته بمحمد رمضان، إلى جانب المنتج صادق الصباح والمؤلف أحمد مراد، في إشارة إلى تعاون جديد يجمعهم خلال الفترة المقبلة.

وعلّق تركي آل الشيخ على الصورة قائلاً: «مفاجأة قريبًا»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ما أثار فضول الجمهور حول طبيعة العمل المرتقب.

فيلم أسد

وقال الفنان محمد رمضان: “أنا محظوظ بفيلم أسد، لأن الفيلم ده مبيطلعش كتير وتناول قضية تاريخية وهي العبودية وإحنا أول ناس نتكلم فيها لأنها قضية عالمية العالم عانى منها”.