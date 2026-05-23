للراغبين في الصيام.. عدد ساعات النهار في يوم عرفة وموعد أذان المغرب

يحرص ملايين من المسلمين على متابعة توقيت صيام يوم عرفة بدقة، في ظل الرغبة في صيام اليوم، لما له من فضل عظيم وأجر كبير، وللاستفادة منه في الإكثار من الدعاء والذكر والعمل الصالح، ما جعل معدلات البحث متزايدة حول عدد ساعات النهار في يوم عرفة وموعد أذان المغرب.

موعد وقفة عرفات 2026

من المقرر أن تأتي وقفة عرفات هذا العام يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، الموافق التاسع من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا توافق يوم الإثنين 18 مايو 2026، وذلك عقب استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

عدد ساعات الصيام في يوم عرفة 2026

يمتد نهار يوم عرفة (من طلوع الفجر الصادق وحتى غروب الشمس) لنحو 13 ساعة إلى 14 ساعة تقريبًا، وذلك حسب التوقيت الجغرافي للمكان.

موعد أذان المغرب يوم عرفة الثلاثاء 26 مايو

ومن المقرر أن يرفع آذان المغرب يوم عرفة، الثلاثاء 26 مايو 2026، في تمام الساعة 7.48 دقيقة مساءً.

أبرز الأدعية المستحبة في وقفة عرفات 2026

في هذا اليوم المبارك يحرص المسلمون على ترديد العديد من الأدعية الجامعة، ومن أبرزها:

- اللهم بلغنا عيد الأضحى ونحن في أحسن حال.

- اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا كلها.

- اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا اليوم العظيم.

- اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام لمن لم يحج، وتقبل ممن حج.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله.

- اللهم لا تحرمنا لذة القرب منك ورضاك.

- اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين لك دائمًا.

- اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات.

وتُعد هذه الأدعية من أكثر الصيغ شمولًا لما فيها من طلب الرحمة والمغفرة والهداية.

أول أيام عيد الأضحى 2026

ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، لتبدأ أجواء العيد التي تمتد لخمسة أيام متتالية، وتشهد إقامة صلاة العيد وذبح الأضاحي وتبادل الزيارات العائلية وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

كما تمثل الأضحية أحد أبرز شعائر عيد الأضحى، لما تحمله من معاني التكافل والتراحم من خلال توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا.

جدول وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

- الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات

- الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

- الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

- الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

- السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد

- الأحد 31 مايو 2026: خامس أيام العيد

