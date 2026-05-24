رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اليوم.. انطلاق نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد مواليد 2008

محمد سمير

تتجه أنظار جماهير كرة اليد المصرية مساء اليوم الأحد إلى صالة سيتي كلوب السلام، التي تستضيف مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد مواليد 2008 للموسم المحلي 2025-2026، وسط صراع قوي بين الأندية الأربعة لحجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

ويخوض فريق الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الطيران في السادسة مساءً، بينما يلتقي الزمالك مع الشمس في الثامنة مساءً، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الفرق الساعية لمواصلة مشوارها نحو اللقب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية غدًا الإثنين على نفس الصالة في تمام السادسة مساءً، فيما تُلعب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصرًا.

وتشهد البطولة هذا الموسم مستويات فنية قوية من فرق الناشئين، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الأندية بقطاع كرة اليد، خاصة مع استمرار ظهور العديد من المواهب الواعدة التي تمثل مستقبل اللعبة في مصر.

ويطمح الأهلي لمواصلة موسمه المميز في كرة اليد، بعدما نجح فريق الرجال بالنادي في حصد لقب دوري المحترفين للموسم الحالي، عقب فوزه الكبير على سبورتنج بنتيجة 43-23 ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة النهائية.

وحسم الأهلي لقب دوري المحترفين رسميًا بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، مستفيدًا من تعادل الزمالك مع البنك الأهلي بنتيجة 23-23، قبل جولتين من نهاية المسابقة، لينهي الفريق الأحمر الموسم متصدرًا جدول الترتيب ومتوجًا باللقب المحلي.

كأس مصر لكرة اليد الأهلي الطيران الزمالك الشمس

