رمضان صبحي يترقب القرار الحاسم في قضية المنشطات اليوم

يترقب رمضان صبحي لاعب بيراميدز موقفه النهائي في قضية المنشطات، بعدما ينتظر الرد الرسمي على الطعن المقدم بشأن القضية خلال الساعات المقبلة.

وتشهد القضية متابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية، خاصة بعد تحركات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في ظل ترقب القرار النهائي الذي سيحدد موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويأمل رمضان صبحي في حسم الملف بشكل نهائي، من أجل إنهاء حالة الجدل المحيطة بالقضية والتركيز على مشواره مع بيراميدز، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

القرار اليوم

ومن المنتظر أن يصدر الرد الرسمي خلال اليوم الأحد، وسط حالة من الترقب داخل نادي بيراميدز والجماهير المهتمة بمتابعة تطورات القضية.