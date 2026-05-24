حقيقة إصدار ورقة 10 آلاف جنيه في مصر.. الحكومة تحسم الجدل

حقيقة إصدار ورقة 10 آلاف جنيه في مصر .. أثارت صور متداولة لعملة ورقية تحمل فئة 10 آلاف جنيه حالة واسعة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت تساؤلات عديدة حول حقيقة اتجاه الدولة لإصدار أكبر فئة نقدية في تاريخ العملة المصرية، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين تداولوا الصور بشكل واسع عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وتزامن انتشار هذه الصور مع حالة من الجدل حول مستقبل العملات الورقية والبلاستيكية في السوق المصرية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى البحث عن حقيقة إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه، خاصة مع تداول معلومات غير مؤكدة بشأن قرب طرحها للتداول داخل الأسواق المحلية.

وحسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حالة الجدل المثارة بعدما أصدر بيانًا رسميًا عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما يتم تداوله بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب التواصل مع البنك المركزي المصري، أن كل ما يتم تداوله حول إصدار عملة ورقية جديدة بفئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بطرح هذه الفئة داخل السوق المصرية.

وأوضح البيان الرسمي أن الصور المتداولة ليست سوى شائعات لا تستند إلى أي معلومات صحيحة أو بيانات صادرة عن الجهات المختصة، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التأكد من الأخبار قبل إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البنك المركزي يوضح حقيقة الفئات النقدية الجديدة

وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط أو دراسات تستهدف إصدار عملات ورقية أو بلاستيكية جديدة بفئات غير مطروحة بالفعل داخل السوق المصري، مؤكدًا استمرار العمل بالفئات النقدية المتداولة دون أي تغييرات جديدة.

وأوضح البنك المركزي أن فئة الـ200 جنيه لا تزال حتى الآن أكبر فئة نقدية ورقية متداولة داخل البلاد، نافيًا بشكل قاطع ما أثير حول استحداث فئات نقدية أكبر خلال الفترة الحالية.

وأكد أن العملات الورقية المتداولة رسميًا داخل السوق المصرية تشمل فئات الجنيه الواحد و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه، وهي الفئات المعتمدة والمتاحة للتداول بين المواطنين والمؤسسات.

تفاصيل العملات البلاستيكية المتداولة في مصر

كما أوضح البنك المركزي المصري أن العملات البلاستيكية المتداولة حاليًا داخل السوق المحلية تقتصر فقط على فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، وذلك ضمن خطة تطوير شكل العملة وتحسين جودة التداول النقدي.

وأشار إلى أن جميع العملات المتداولة سواء الورقية أو البلاستيكية تتمتع بقوة إبراء كاملة، ما يعني أنها معتمدة بشكل رسمي وقانوني في جميع عمليات البيع والشراء والتعاملات المالية داخل الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتوضيح الحقائق المتعلقة بالنظام النقدي المصري، خاصة مع تزايد انتشار الأخبار غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الآتية.

شائعات العملة الجديدة تثير اهتمام المواطنين

وأثارت الصور المتداولة للعملة المزعومة من فئة 10 آلاف جنيه اهتمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة مع تداولها بشكل مكثف عبر صفحات ومجموعات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض للتساؤل حول احتمالية طرح فئات نقدية أكبر مستقبلًا.

ورغم الانتشار الواسع لهذه الصور، فإن البيان الرسمي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري جاء ليضع حدًا لحالة الجدل والتكهنات، مؤكدًا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن.

وأكد متابعون أن سرعة صدور البيان الرسمي ساهمت في توضيح الصورة أمام المواطنين، والحد من تداول معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة البلبلة داخل الأسواق أو بين المتعاملين بالعملة المحلية.

الحكومة تحذر من تداول الأخبار غير الموثقة

وفي ختام بيانه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية أو النقدية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وأكد أن الجهات الرسمية تحرص باستمرار على توضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع انتشار الأخبار المضللة التي قد تثير القلق بين المواطنين.