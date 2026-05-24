هل تقبل مشاركة الأهلي بدلا من الزمالك في دورى أبطال إفريقيا ؟ .. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن مشاركة فريق النادي الأهلي بدلا من الزمالك في دورى أبطال إفريقيا .



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في حالة عدم تسوية الزمالك لقضايا القيد... كمشجع أهلاوي هل تقبل مشاركة الفريق بدلًا من الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا؟".

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.