هبوط أرضى بمنطقة الوحدة العربية بحى شرق شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من إصلاح هبوط ارضى بمنطقة الوحدة العربية دون حدوث أى تداعيات.



وكانت تعليمات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية بضروره رفع درجة الاستعدادات القصوى والتأهب لجميع الأجهزة الخدمية وغرف العمليات والأزمات والكوارث لمواجهة ايه طوارئ .

وعلى إثر تلقى غرفه العمليات بحى شرق بوجود هبوط ارضى بناصيه شارع الهجان من شارع ابو سعده منطقه الوحده العربيه ، فقد قام على الفور ياسر ابراهيم رئيس حى شرق بتوجيه الاجهزه التنفيذيه لموقع الحدث لاستكشاف اسباب الهبوط بعد التنسيق مع الاجهزه الخدميه المعاونه.

وبالمعاينه اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائى اسفل التربه وتم معالجه آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي وتم التعامل الفورى بردم الهبوط لسد جميع الفراغات وإعادة الأمور لسابقه وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

واكد رئيس الحى بأن غرف العمليات والطوارئ تعمل على مدار اليوم لتلقى الشكاوى للتعامل معها على الفور وذلك من خلال الربط بين غرفه الازمات والجهات الخدميه وفرق التدخل السريع وان جميع الاجهزه فى حاله استنفار دائمه على مدار اليوم.