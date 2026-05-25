الخارجية: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تمر بمرحلة حاسمة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المنطقة تشهد مرحلة وُصفت بالحاسمة في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وقال تميم خلاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن مصر تدعم بشكل كامل مسار التفاوض باعتباره السبيل الأمثل لتجنب التصعيد وخفض التوتر بين واشنطن وطهران.

وتابع أن مصر لا تدخر جهداً في تقديم الدعم المادي والمعنوي لقطاع غزة، إلى جانب مواصلة جهودها في التعامل مع الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن عملية إعادة إعمار القطاع تحتاج إلى مراحل متعددة، مع ضرورة ضمان استدامة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى استمرار دور مصر في تعزيز السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، إلى جانب سعيها لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في مختلف دول القارة.