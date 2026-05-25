قفزة مفاجئة قبل إجازة العيد.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، تحركات قوية قبل عطلة عيد الأضحى، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمقاولين لآخر تحديثات الأسعار، خاصة بعد التقلبات الملحوظة التي شهدها سوق الحديد خلال الأيام الأخيرة.

سعر طن حديد عز

وقفز سعر طن حديد عز اليوم إلى 39956.71 جنيه، مقتربًا من حاجز الـ40 ألف جنيه للطن، بعدما كان قد سجل خلال تعاملات أمس 39297.32 جنيه، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم بنحو 659 جنيهًا للطن دفعة واحدة.

كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل 38504.15 جنيه، بزيادة بلغت 776.75 جنيه بنسبة 2.06%، فيما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 4030.68 جنيه.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 25-5-2026

سعر طن الحديد الاستثماري: 38504.15 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39956.71 جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 39400 جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 39800 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 39400 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4030.68 جنيه.

متوسط الأسمنت البورتلاندي العادي: بين 2700 و3900 جنيه للطن.

متوسط الأسمنت المخلوط: بين 2800 و3500 جنيه للطن.

متوسط الأسمنت الأبيض: بين 5800 و6400 جنيه للطن.

وتتراوح أسعار الحديد في مصر حاليًا بين 35 ألفًا و40 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما يدور متوسط أسعار الأسمنت حول 3800 جنيه للطن، مع اختلاف السعر النهائي للمستهلك بحسب تكلفة النقل.