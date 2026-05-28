رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري تقدم أول سيارة كهربائية بالكامل.. وماذا عن السعر المتوقع؟

صبري طلبه

تدخل شركة فيراري مرحلة جديدة في تاريخها مع الكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار الحصان الجامح، وذلك عبر الطراز الجديد Ferrari Luce EV موديل 2027.

وتمثل السيارة تحولًا مهمًا في استراتيجية الشركة الإيطالية، التي ارتبط اسمها لعقود بمحركات الاحتراق عالية الأداء، قبل أن تتجه رسميًا إلى عالم السيارات الكهربائية الفاخرة ذات الطابع الرياضي.

فيراري تتجه إلى عصر السيارات الكهربائية

جاء الكشف عن Luce EV باعتبارها أول تجربة كهربائية كاملة من فيراري، نحو تعزيز تواجد العلامة في قطاع السيارات الكهربائية في العالم، خاصة داخل فئة السيارات الرياضية الفاخرة، وتستعد الشركة لطرح السيارة داخل الأسواق الأوروبية قبل نهاية العام الجاري.

تصميم سيارة فيراري الجديدة 

اعتمدت فيراري خلال تطوير Luce EV على تعاون مع LoveFrom المتخصصة في تصميم المنتجات، بقيادة المصمم الشهير Jony Ive إلى جانب المصمم Marc Newson، وهو ما منح السيارة فلسفة تصميم مختلفة مقارنة بالطرازات التقليدية، وتنتمي السيارة الجديدة إلى الفئة الرياضية الفاخرة رباعية الأبواب، مع الحفاظ على الهوية المعروفة للشركة من حيث القوة والتصميم والانسيابية.

أكثر من 1000 حصان عبر أربعة محركات كهربائية

تعتمد Ferrari Luce EV على منظومة كهربائية تضم 4 محركات، بقوة إجمالية تصل إلى 1035 حصانًا، وتتوزع القوة بين محركين أماميين ينتجان معًا 282 حصانًا، في حين تولد المحركات الخلفية قوة تصل إلى 831 حصانًا.

بطارية مطورة داخليًا وتقنيات شحن متقدمة

زودت فيراري سيارتها الكهربائية الجديدة ببطارية سعة 122 كيلوواط/ساعة، كما تعتمد السيارة على معمارية كهربائية بجهد 800 فولت، تدعم تقنيات الشحن السريع حتى 350 كيلوواط.

السعر المتوقع لسيارة فيراري الكهربائية

تشير التقديرات الأولية، من المنتظر أن يبدأ سعر Ferrari Luce EV من نحو 550 ألف يورو، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة مرتفعة الأداء.

