للطرق الوعرة.. اينيوس جرينادير 2026 بقدرات كبيرة وروح البيك أب

تواصل اينيوس توسيع حضورها في فئة السيارات المخصصة للطرق الوعرة من خلال طراز جرينادير 2026، الذي جاء بتصميم يجمع بين الطابع العملي وروح سيارات البيك أب القادرة على التعامل مع التضاريس الصعبة.

محرك اينيوس جرينادير 2026

تعتمد اينيوس جرينادير 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من 6 أسطوانات مستقيمة بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 282 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما يعمل نظام الدفع الرباعي 4WD ، كما تبلغ قدرة السحب نحو 3500 كيلوجرام، وتأتي السيارة بخزان وقود بسعة 90 لترًا، ويصل معدل كفاءة استهلاك الوقود إلى نحو 9.2 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد اينيوس جرينادير 2026

تعكس أبعاد اينيوس جرينادير 2026 طبيعتها المخصصة للطرق الوعرة، حيث يبلغ طول السيارة 4896 مم، مع عرض يصل إلى 1930 مم، بينما يبلغ الارتفاع 2036 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2922 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 264 مم، كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، وجنوط بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات اينيوس جرينادير 2026

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد بفرش يجمع بين القماش والجلد، كما تضم السيارة مقودًا متعدد الوظائف يسهل التحكم في الأنظمة المختلفة أثناء القيادة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم نظام أندرويد أوتو، وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة عدادات بقياس 2.8 بوصة، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، كما حصلت السيارة على إضاءة داخلية محيطية.

زودت اينيوس جرينادير 2026 بعدد من أنظمة السلامة وتضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت سرعة، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

وتشمل الأنظمة الأخرى تحذير الخروج عن المسار، ومراقبة إجهاد السائق، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية ، كما حصلت السيارة على مجموعة متنوعة من الوسائد الهوائية تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية.