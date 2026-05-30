اصطدام واحد يشعل الكارثة.. متلازمة كيسلر تهدد مستقبل البشرية في الفضاء| إيه الحكاية

يشهد الفضاء المحيط بالأرض ازدحاما متزايدا بالأقمار الصناعية وبقايا المركبات الفضائية، ما يثير مخاوف متصاعدة لدى العلماء والمهندسين من اقتراب العالم من سيناريو كارثي يُعرف باسم "متلازمة كيسلر"، وهي ظاهرة قد تجعل بعض المدارات الأرضية غير صالحة للاستخدام لعقود طويلة.

ما هو الحطام الفضائي؟

يطلق مصطلح "الحطام الفضائي" على الأجسام الصناعية التي فقدت وظيفتها في الفضاء، مثل الأقمار الصناعية المتوقفة عن العمل، وأجزاء الصواريخ، والشظايا الناتجة عن الاصطدامات والانفجارات المدارية.

ورغم أن معظم هذه القطع صغيرة الحجم، فإن سرعتها الهائلة تجعلها تشكل تهديدًا مباشرًا للمركبات الفضائية ومحطات الفضاء والأقمار الصناعية العاملة.

ووفقا لبيانات شبكات المراقبة الفضائية، يجري حاليا تتبع أكثر من 33 ألف جسم في مدار الأرض، تتحرك بسرعات تصل إلى نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة. ويُقدر الوزن الإجمالي لهذه الأجسام بأكثر من 15 ألفًا و800 طن، وهو ما يعادل وزن عشرات الطائرات التجارية الضخمة.

“متلازمة كيسلر” الخطر الذي يتضاعف ذاتيا

تكمن خطورة الحطام الفضائي في احتمالية دخوله في سلسلة متواصلة من الاصطدامات.

فكل تصادم بين جسمين في المدار يولد مئات أو آلاف الشظايا الجديدة، التي يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى وتنتج مزيدا من الحطام، في تفاعل متسلسل قد يحول الفضاء القريب من الأرض إلى منطقة شديدة الخطورة.

ويحذر خبراء الفضاء من أن هذه الظاهرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إعاقة عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والمهمات العلمية وحتى الرحلات المأهولة، إذا لم يتم احتواء المشكلة في الوقت المناسب.

أرقام مقلقة حول ازدحام المدار الأرضي

تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن آلاف القطع المتعقبة تمثل بقايا صواريخ وأقمار صناعية منتهية الصلاحية وشظايا انفجارات سابقة، بينما تشكل الأقمار الصناعية النشطة الجزء الآخر من الأجسام الموجودة في المدار.

ويرى الباحثون أن المشكلة لن تتوقف حتى في حال تعليق جميع عمليات الإطلاق الفضائي اليوم، لأن الاصطدامات الحالية وتفكك الأجسام الموجودة بالفعل يستمران في إنتاج مزيد من الحطام بمعدل يفوق قدرة الغلاف الجوي على التخلص منه عبر الاحتراق الطبيعي.

تأثيرات محتملة على الغلاف الجوي

لا يقتصر الخطر على الفضاء وحده، إذ يشير علماء إلى أن احتراق الحطام عند دخوله الغلاف الجوي يؤدي إلى إطلاق جزيئات دقيقة من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والليثيوم.

وقد تؤثر هذه الجزيئات على التركيب الكيميائي للغلاف الجوي وطبقة الأوزون على المدى الطويل، وهو ما يستدعي مزيدًا من الدراسات العلمية.

سباق عالمي لتنظيف الفضاء

في مواجهة هذا التهديد المتنامي، تعمل وكالات الفضاء والشركات الخاصة على تطوير تقنيات مبتكرة لإزالة الحطام الفضائي.

ومن أبرز المشاريع المرتقبة مهمة "كلير سبيس-1" الأوروبية، المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة، والتي ستستخدم أذرعًا آلية لالتقاط الأجسام التالفة وسحبها خارج المدار.

كما يجري تطوير وسائل أخرى تشمل أنظمة الالتقاط المغناطيسي، والحبال الكهروديناميكية، وأشرعة السحب، وتقنيات الليزر التي تساعد على خفض سرعة الحطام ودفعه نحو الغلاف الجوي ليحترق بأمان.

تصميم أقمار أكثر استدامة

بالتوازي مع جهود التنظيف، تتجه شركات الفضاء إلى تصميم أقمار صناعية قادرة على إنهاء مهمتها بطريقة آمنة عبر مغادرة المدار والاحتراق الكامل عند انتهاء عمرها التشغيلي.

ويأمل الخبراء أن تسهم هذه الاستراتيجية في الحد من تراكم الحطام مستقبلاً، ريثما تصبح تقنيات إزالة النفايات الفضائية أكثر فاعلية وأقل تكلفة.

ومع استمرار التوسع غير المسبوق في الأنشطة الفضائية، يبدو أن حماية المدارات الأرضية أصبحت تحديًا عالميًا لا يقل أهمية عن استكشاف الفضاء نفسه، إذ قد يحدد النجاح في مواجهة الحطام الفضائي مستقبل الرحلات والمشروعات الفضائية خلال العقود المقبلة.