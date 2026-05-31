مركز شباب الاستاد يستضيف نزيلات دار حسن بدراوي ضمن احتفالات عيد الأضحى

استضاف مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد نزيلات الدار للمشاركة في فعاليات "ليالي عيد الأضحى المبارك"، وسط أجواء احتفالية مبهجة سادتها مشاعر السعادة والفرحة.

جاء ذلك في استجابة سريعة لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، التي وجه بها خلال زيارته الأخيرة لدار "حسن بدراوي لسعادة المسنات" بحي المناخ، بشأن توفير كافة أوجه الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للنزيلات ودمجهن في الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وكان محافظ بورسعيد قد أكد خلال جولته بالدار أهمية تقديم الرعاية المتكاملة للنزيلات، وتوفير بيئة إنسانية داعمة تسهم في تحسين جودة حياتهن، مع التوسع في المبادرات والأنشطة التي تستهدف إدخال البهجة إلى نفوسهن وتعزيز اندماجهن المجتمعي

استجابة سريعة عقب زيارة المحافظ للدار وحرصًا على إدماج المسنات في الفعاليات المجتمعية

وفي هذا الإطار، استقبل مركز شباب الاستاد نزيلات الدار بحضور الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والأستاذ صابر عبيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، والكابتن محمد عبد النعيم مدير المركز، حيث حرصوا على الترحيب بالنزيلات وتوفير أجواء أسرية دافئة تعكس قيم التقدير والاحترام لكبار السن.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز المحضر أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد وضمن استراتيجية مديرية الشباب والرياضة لتعزيز الدور المجتمعي والإنساني لمراكز الشباب، مشيرًا إلى أن إدخال السرور على كبار السن يمثل رسالة إنسانية نبيلة وواجبًا مجتمعيًا أصيلًا



وشهدت الزيارة أجواءً من التفاعل والبهجة، حيث شاركت نزيلات الدار في الفعاليات الترفيهية والفنية المقامة ضمن احتفالات العيد، وأعربن عن سعادتهن الكبيرة بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مؤكدات أن هذه اللفتة الإنسانية أسهمت في إدخال الفرحة إلى قلوبهن وإحياء أجواء العيد بينهن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد الرامية إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التكافل والتواصل الإنساني بين مختلف فئات المجتمع.