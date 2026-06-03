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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحتفل بنجاح فيلمه: 70 مليون جنيه إيرادات في مصر خلال 20 يومًا

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

احتفل الفنان محمد رمضان بالنجاح الجماهيري لفيلمه الجديد، مؤكدًا تحقيق إيرادات بلغت 70 مليون جنيه في مصر خلال أقل من 20 يومًا من عرضه بدور السينما.

ونشر رمضان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شكر للجمهور، قال فيها: “الحمد لله على تقييمكم للفيلم والحمد لله إيرادات 70 مليون جنيه في أقل من 20 يوم في مصر فقط، رغم التضييقات على الفيلم وسوء معاملة جمهوره في السينمات المصرية والسعودية معًا.”


 

وأضاف أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في نجاح العمل، مشيرًا إلى أن دعم المشاهدين وثقتهم كانا وراء استمرار الفيلم في تحقيق نتائج قوية على مستوى شباك التذاكر.


 

كما تداول رمضان صورة لتصنيف أفلام موسم عيد الأضحى وفقًا لتقييمات الجمهور، والتي أظهرت تصدر فيلم “أسد” القائمة، متقدمًا على عدد من الأعمال المنافسة خلال الموسم السينمائي


فاجأ النجم محمد رمضان، جمهوره بحذف رده على المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بشأن فيلمه الجديد "أسد" المعروض حاليا بالسينمات.

وحذف "رمضان" رده على تركي آل الشيخ عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وإكس.

وكان تركي آل الشيخ نشر بوستر فيلم أسد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "فيلم أسد جميل وتقدم كبير في النوعية دي من الأفلام، النجم محمد رمضان ممثل كبير وفي المستقبل لو حصل تعاون في مسلسلات وأفلام أتوقع لها نجاح كبير.. على فكرة صندوق الأفلام مستثمر 30٪؜ من الفيلم يعني شركاء".

ورد "رمضان" على رسالته، قائلا: "حبيبي وأخويا الكبير .. حبيبي يا أبو ناصر مبروك نجاح 7dogs ، وكل اللي اتقال إشاعات أسد و 7dogs أخوات".

فيلم"أسد" بطولة النجم محمد رمضان، ويشاركه عدد من الفنانين بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، ومن تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان موسم عيد الأضحى “أسد” المستشار تركي آل الشيخ فيلم أسد

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