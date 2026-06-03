مصرع شابين إثر تصادم دراجتين ناريتين وسقوطهما في ترعة الرمادي بإسنا

نجحت جهود فرق الإنقاذ النهري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر في العثور على جثمان الشاب الثاني المفقود، ليرتفع عدد ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين وسقوطهما في ترعة الرمادي بجوار كوبري الدير شرق الجديد إلى حالتي وفاة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين بالقرب من كوبري الدير، ما أدى إلى سقوط قائديهما داخل ترعة مياه الرمادي، وسط محاولات من الأهالي لإنقاذهما قبل وصول الأجهزة المعنية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، بقيادة العقيد محمد ماهر نائب مأمور مركز شرطة إسنا، كما شاركت قوات الدفاع المدني والإنقاذ النهري في عمليات البحث والتمشيط داخل الترعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ في البداية من انتشال جثمان الشاب “ عبده عبدالحميد”، من أبناء قرية الدير، فيما استمرت أعمال البحث عن الشاب الآخر “ محمود حنفي ”، قبل أن تنجح القوات في العثور على جثمانه وانتشاله من مياه الترعة.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.