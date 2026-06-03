معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: استهداف إيران للدول العربية ممارسات مستهجنة

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن استهداف منشآت ومواقع داخل دول الخليج يمثل خطوة "مستهجنة" ولا تخدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن أي مواجهة قائمة هي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وليس مع الدول العربية التي تحافظ على سيادتها وتلتزم بالقانون الدولي.

وأضاف الشروف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الضربات الأخيرة تحمل رسائل سياسية أكثر من كونها مؤشراً على تصعيد واسع، مرجحاً استمرار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، موضحا أن جميع الأطراف الدولية والإقليمية، بما فيها دول عربية وباكستان والصين وروسيا، تسعى إلى منع اتساع الصراع والتوصل إلى تفاهمات مرحلية تمهد لاتفاق أوسع.

وأكد أن الحل العسكري لن ينهي الأزمة، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تنازلات متبادلة وخطوات تدريجية تشمل ملفات العقوبات والبرنامج النووي وحرية الملاحة، بما يسهم في خفض التوتر وتحقيق قدر من الاستقرار في المنطقة.