بعد حادث أسرة البدرشين.. أهالي نزلة الاشطر يستغيثون بمحافظ الجيزة: عيالنا بيموتوا أمام عنينا في ترعة شارع البحر.. ونحتاج تغطية 200 متر

ماسأة ومعاناة يومية، ما بين حوادث غرق وروائح كريهة ومنظر عشوائي يعاني هعلى مدار سنوات، سكان قرية نزلة الأشطر التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ولم ينظر إليهم طوال السنوات الماضية أحد من المسؤلين في محافظة الجيزة رغم تكرار شكواهم واستغاثتهم لانقاذهم من هذه المعاناة.

"نزلة الأشطر" قرية هادئة، يبدو على وجه أهلها البساطة، لكنها رغم هذا الهدوء لم تهنئ في العيش بسلام بفضل ترعة شارع البحر التي تمر في قلب القرية مما أدي لتحويلها إلى قرية عشوائية نتيجة ما فيها من قمامة وما يخرج منها من حشرات وآفات وما تشهده القرية بين الحين والأخر من حوادث غرق للأطفال داخل تلك الترعة الموبوءة التي تمر في قلب منطقة سكنية.

ابني غرق فيها قدام عيني

بكلمات ممزوجة بالدموع بدأت الحاجة «نادية . م» إحدى أهالي نزلة الأشطر، تحكي معاناتها مع ترعة الملاصقة لشارع البحر قائلة: «ابني غرق فيها، كان عنده 5 سنوات ومات غرقان في الترعة اللي كلها زبالة، واتحرق كبدي عليه، وغيره كتير وقعوا في الترعة».

الترعة التي تمر بشارع البحر - منطقة مأهولة بالسكان - من قلب قرية نزلة الأشطر، اعتبرها أهالي القرية بمثابة خطر يهدد حياتهم، وهو ما وصفه "زكي" قائلا: “حرام اللي بيحصل فينا بقالنا سنين عايشين وقدمنا مزبلة واسمها ترعة”.

“انقذونا” مش مستحملين

وأضاف: "لا عدنا مستحملين ريحتها ولا عارفين نعيش من الحشرات اللي بتطلع منها كل اللي محتاجينه هو ردم 200 متر على الاكثر بطول المنطقة السكنية لإنقاذ اطفالنا من الغرق بها".

المأساة التي سببتها الترعة المجاورة لشارع البحر -وفقا لما يطلق عليه الاهالي، والتي سببت حالة من الغضب للكثيرين لا يتعدى طولها 200 مترا، لكنها رغم تلك المسافة القصيرة تسبب معاناة كبيرة للاهالي على حد وصف الحاج «زكي» إذ تتوسط الكتلة السكنية، حتى سقط فيها الكثير من الأشخاص من قبل دون وجود أي جدوى منها.

وكشف سمير أبو شحاته أحد أهالي قرية نزلة الأشطر، عن معاناته مع تلك الترعة، قائلا: «الترعة دي كل الناس بتعاني منها، في مرة طفل ضاع قعدنا ندور عليه طول اليوم في جميع الشوارع، وفي الليل لقينا الطفل غرقان في الترعة، وكمان ناس كتير وقعت في الترعة».

وتابع: «من كثر الراوئح الكريهة اللي بنشمها من الترعة معدناش عارفين نعيش في المنطقة كلها، كمان الآفات والحشرات اللي بتطلع منها، والثعابين اللي بنشوفها بتجري قدمنا والولاد بيخافوا منها».

وأضاف: «ناشدنا كتير محافظة الجيزة ورئيس مدينة أبو النمرس ووزارة الري علشان يعملوا للترعة تغطية لكن لا حياة لمن تنادي، علشان كده بنتمنى ان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة الجديد يشوف معاناتنا ويكلف بتغطية مسافة الـ 200 متر فقط اللي في الترعة في قلب المساكن».

وطالب أهالي القرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تغطية تلك الترعة، بعد تكرار حوادث الغرق فيها، واحتوائها على الكثير من الحيوانات النافقة والطيور الميته، وما تسببه من روائح كريهة لجميع الأهالي في المنازل المجاورة، وخروج الثعابين منها والتي تلدغ العديد من المواطنين بين الحين والآخر.