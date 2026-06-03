رئيس مياه الغربية يُفاجئ العاملين ويتفقد 7 محطات ويختبر كفاءة منظومة التشغيل |صور

واصل اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، جولاته الصباحية المفاجئة بمختلف مواقع العمل، حيث أجرى جولة ميدانية موسعة بمركز طنطا شملت زيارة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من انتظام التشغيل ورفع درجة الجاهزية.

توجيهات مياه الشرب

وجاء ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشملت الجولة:

- محطة رفع صرف صحى محلة روح الرئيسية.

- محطة رفع صرف صحى محلة روح الفرعية.

- محطة مياه محلة روح الارتوازى.

- محطة رفع صرف صحى شبشبر الحصة.

- محطة مياه شبشبر الحصة الارتوازى.

- محطة رفع صرف صحى الرجدية.

- محطة مياه الرجدية الارتوازى.

رفع الجهات المعنية

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة سير العمل بالمحطات ومعدلات الأداء التشغيلية، واطمأن على تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة.



كما تأكد من انتظام العمل ، وراجع جاهزية لوحات التشغيل الكهربائية والمولدات الكهربائية الإحتياطية، حيث أجرى تجارب تشغيل فعلية للتأكد من كفاءتها وقدرتها على التعامل الفورى مع أى ظروف طارئة، إلى جانب متابعة توافر الوقود اللازم لاستمرار أعمال التشغيل دون انقطاع.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحطات ومحيطها، والإلتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد رئيس الشركة أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بمختلف الأفرع والمحطات على مستوى المحافظة، بهدف تعزيز الإنضباط، ومتابعة الأداء على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية جميع المواقع التشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى محافظة الغربية.