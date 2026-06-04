تعرف على أعمال مبادرة "خطوة لقرية أفضل" بدمياط



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا ، لمناقشة مستجدات أعمال مبادرة " خطوة لقرية أفضل " لرفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة بالريف ، جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و نوابهم ورؤساء القرى ومديرى الإدارات المعنية بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع،، أكد " المحافظ " على تنفيذ جدول أعمال أسبوعى تلتزم به الوحدات القروية ، لرفع المخلفات و تطهير الترع ، وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل ورفع الاشغالات و إشراك المجتمع المدني بأعمال التطوير البسيطة بما يساهم فى تحسين المظهر الحضاري والبيئى للقرى ، و المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات ، إلى جانب تكثيف الجهود بملف ترخيص المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون .

دعم الوحدات المحليه

وأشار " محافظ دمياط " الى أن المحافظة قدمت دعم للوحدات المحلية بمعدات وحدة التدخل السريع لرفع المخلفات وأعلن " محافظ دمياط " عن إطلاق المبادرة بجميع المراكز

وشهد الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة عدد من المعوقات والملاحظات التى تم رصدها، حيث شدد " المحافظ " على تكثيف حملات النظافة بالقرى و ذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين