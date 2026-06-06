أخبار أسوان| المحافظ يتفقد إنشاء فندق بـ أطلس .. رئيس الجامعة: لا مكان لأي متجاوز

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 5/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن اللقاءات المستمرة مع أهالى المحافظة تسهم فى التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لإنشاء الفندق السكنى التابع للمحافظة بمنطقة أطلس للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروع الذى بدأ العمل فيه خلال فترة تولى اللواء دكتور إسماعيل كمال مسئولية المحافظة ضمن جهود المحافظة لإستثمار الأصول المملوكة لها والحفاظ على المال العام ، وخاصة أن الفندق الجديد سيساهم فى إضافة حقيقية للطاقة الفندقية لأسوان ، وهو الذى سيستكمل بمشروعات مماثلة أخرى .



لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الفندق السكني

جهود متنوعة

أعلن الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، والتى تنطلق غدًا السبت ٦ يونيو بجميع مدارس المحافظة حيث يؤدى الطلاب البالغ عددهم 30 ألف و 204 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج).

غداً.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في أسوان

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأي سلوك أو تصرف يسيء إلى الطلاب والطالبات أو يمس كرامتهم أو أمنهم داخل الحرم الجامعي أو بمحيطه، مشددًا على أن احترام أبناء الجامعة خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.



رئيس جامعة أسوان: لا مكان لأي متجاوز .. وإجراءات فورية وحاسمة بشأن الواقعة المتداولة

أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية للدبلومات الفنية " "دور أول" للعام الدراسى 2025/2026 ، التى تنطلق غداً السبت 6 يونيو وتنتهى الخميس 18 يونيو، وفق الجداول التى اعتمدتها وأعلنتها الوزارة.



غداً.. 16 ألف و67 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 61 لجنة في أسوان