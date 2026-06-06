قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب بالأهلي ينتقل إلى راسينج سانتندير الإسباني على سبيل الإعارة
قراصنة إيرانيين يخترقون منظومة نقل لوس أنجلوس وهجمات إسرائيلية
42 مليار دولار مستهدفة | الحكومة تراهن على تحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الاقتصاد حتى 2030
فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟
أمير هشام: الاتحاد السكندري يتفق مع العاصي وإدوارد على إدارة الكرة
تفاصيل جديدة عن عملية إغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله
جبر الخواطر.. محمد صلاح يرسم البسمة على وجه طفل فلسطيني مصاب
عروض فنية وموسيقية بالممشى السياحي بكورنيش بني سويف ضمن شارع الفن
أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون
حوار طريف عن الزمالك بين حسام المندوه وأشرف صبحي بحفل زفاف نجل الأخير | صور
الزمالك يتعاقد مع جنى إبراهيم 3 مواسم لتدعيم فريق الكرة النسائية
الدرندلي يكشف كواليس مباراة البرازيل وأزمة تيشيرت المنتخب بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| المحافظ يتفقد إنشاء فندق بـ أطلس .. رئيس الجامعة: لا مكان لأي متجاوز

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 5/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن اللقاءات المستمرة مع أهالى المحافظة تسهم فى التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لإنشاء الفندق السكنى التابع للمحافظة بمنطقة أطلس للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروع الذى بدأ العمل فيه خلال فترة تولى اللواء دكتور إسماعيل كمال مسئولية المحافظة ضمن جهود المحافظة لإستثمار الأصول المملوكة لها والحفاظ على المال العام ، وخاصة أن الفندق الجديد سيساهم فى إضافة حقيقية للطاقة الفندقية لأسوان ، وهو الذى سيستكمل  بمشروعات مماثلة أخرى .


لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الفندق السكني

جهود متنوعة

أعلن الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، والتى تنطلق غدًا السبت ٦ يونيو بجميع مدارس المحافظة حيث يؤدى الطلاب البالغ عددهم 30 ألف و 204 طالب وطالبة نظام (عام  - لغات - رياضى - خاص - دمج).

غداً.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في أسوان

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأي سلوك أو تصرف يسيء إلى الطلاب والطالبات أو يمس كرامتهم أو أمنهم داخل الحرم الجامعي أو بمحيطه، مشددًا على أن احترام أبناء الجامعة خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.


رئيس جامعة أسوان: لا مكان لأي متجاوز .. وإجراءات فورية وحاسمة بشأن الواقعة المتداولة

 أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية للدبلومات الفنية " "دور أول" للعام الدراسى 2025/2026  ، التى تنطلق غداً السبت 6 يونيو وتنتهى الخميس 18 يونيو، وفق الجداول التى اعتمدتها وأعلنتها الوزارة.


غداً.. 16 ألف و67 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 61 لجنة في أسوان

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

إمام عاشور

مفاجأة بشأن مستقبل إمام عاشور وموقف الأهلي

ترشيحاتنا

لابتوب استيراد

تلائم الطلاب والميزانيات المحدودة.. أفضل 5 أجهزة لابتوب استيراد في مصر بسعر 10 آلاف جنيه

مايكروسوفت

لماذا تخلت مايكروسوفت عن علامة Copilot+ PC في أقوى حواسبها الذكية؟

App Store

وسط ازدهار تاريخي.. متجر App Store لشركة آبل يحقق 1.4 تريليون دولار

بالصور

لحماية أسرتك من التسمم الغذائي.. نصائح تمنع تلف الطعام في الصيف

نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي
نصائح لحفظ الطعام من التلف في الصيف.. خطوات بسيطة تحمي أسرتك من التسمم الغذائي

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد