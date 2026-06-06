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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح أول "تيزر" لفيلم Ice Age: Boiling Point استعدادًا لعودة السلسلة الشهيرة إلى السينما

فيلم Ice Age: Boiling Point
فيلم Ice Age: Boiling Point
أحمد إبراهيم

أطلقت شركة المنتج لفيلم  الرسوم المتحركة المنتظر Ice Age: Boiling Point أول تيزر والذي يمثل الجزء السادس من سلسلة Ice Age الشهيرة، إيذانًا بعودة ماني ودييجو وسيد إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب استمر أكثر من عقد.

ويكشف التيزر عن مغامرة جديدة غير مسبوقة لأبطال السلسلة، حيث يجد القطيع نفسه هذه المرة في مواجهة عالم يتغير بشكل جذري بعدما تتحول البيئة الجليدية المعتادة إلى منطقة مليئة بالبراكين والحمم البركانية والمخاطر الطبيعية. كما يظهر السنجاب الشهير سكرات في بداية الأحداث وهو يتسبب – كعادته – في سلسلة من الكوارث التي تقود الأبطال إلى مغامرة جديدة مليئة بالفوضى والمواقف الكوميدية.

قصة فيلم Ice Age: Boiling Point 

تدور أحداث الفيلم حول رحلة يخوضها ماني وسيد ودييجو وإيلي وباك وبقية أفراد القطيع إلى مناطق لم تُكتشف من قبل داخل "العالم المفقود"، حيث يواجهون الديناصورات والثورات البركانية والأنهار المتدفقة من الحمم في واحدة من أكبر مغامرات السلسلة حتى الآن.

ويشهد الفيلم عودة معظم نجوم الأداء الصوتي الذين ارتبطت أسماؤهم بالسلسلة على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتهم راي رومانو بدور ماني، وجون ليجويزامو بدور سيد، ودينيس ليري بدور دييجو، إلى جانب كوين لطيفة وسايمون بيج.

ويُعد Ice Age: Boiling Point  أول فيلم سينمائي رئيسي في السلسلة منذ فيلم Ice Age: Collision Course  الذي عُرض عام 2016، كما أنه أول جزء سينمائي يتم إنتاجه بعد إغلاق استوديو Blue Sky Studios  الذي قدم الأجزاء الأصلية من السلسلة.

وحظي التيزر بترحيب واسع من جمهور السلسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عودة الشخصيات الكلاسيكية المحبوبة التي رافقت أجيالًا كاملة من المشاهدين، فيما اعتبر كثيرون أن المزج بين أجواء العصر الجليدي والانفجارات البركانية يمنح الفيلم طابعًا جديدًا ومختلفًا عن الأجزاء السابقة.

ومن المقرر طرحIce Age: Boiling Point  في دور العرض العالمية يوم 5 فبراير 2027، وستقوم بتوزيعه في مصر United Motion Pictures ليشكل فصلًا جديدًا في واحدة من أنجح سلاسل أفلام الرسوم المتحركة في العالم، والتي حققت عبر أفلامها الخمسة السابقة أكثر من 3 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي.

فيلم Ice Age Boiling Point راي رومانو جون ليجويزامو دينيس ليري كوين لطيفة سايمون بيج

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