قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبد اللطيف: تدريب الناشئين أصعب المراحل.. ومكافأة صانع الهدف كانت ضعف الهداف

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
باسنتي ناجي

أكد حسين عبد اللطيف أن العمل مع لاعبي المراحل السنية يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع لاعبين في عمر حساس للغاية، يمرون خلاله بتغيرات نفسية وبدنية وسلوكية متسارعة، وهو ما يتطلب أسلوبًا خاصًا في التعامل والتوجيه.

حسين عبد اللطيف

وأوضح مدرب منتخب الناشئين أنه كان يحرص على ترسيخ مفهوم اللعب الجماعي داخل الفريق، لذلك كان يمنح اللاعب الذي يصنع الهدف مكافأة مالية تعادل ضعف المكافأة التي يحصل عليها مسجل الهدف، بهدف تشجيع اللاعبين على التعاون وتقديم المصلحة الجماعية على الإنجازات الفردية.

وكان قد أعرب حسين عبد اللطيف، المدير الفني لـ منتخب الناشئين، عن سعادته بما حققه الفريق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال مشوار البطولة، رغم صعوبة المنافسة والتحديات التي واجهت المنتخب.

وقال حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين، في تصريحات على هامش تكريم اتحاد الكرة لصغار الفراعنة، إن الكثيرين لا يستوعبون صعوبة العمل مع لاعبين في هذه المرحلة العمرية، واصفًا إياها بأنها أخطر سن بالنسبة للاعب كرة القدم، مشيرًا إلى أنه عمل على غرس قيم حب الوطن وإنكار الذات داخل المجموعة منذ اليوم الأول.

وأوضح المدير الفني، أنه كان يمنح اللاعب الذي يصنع هدفًا مكافأة أكبر من اللاعب الذي يسجل، من أجل ترسيخ ثقافة العمل الجماعي داخل الفريق، مؤكدًا أن المنتخبات الأفريقية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تمتلك مستويات قوية للغاية.

وتحدث حسين عبد اللطيف عن خسارة المنتخب أمام تنزانيا، مؤكدًا أنها جاءت عبر ركلات الترجيح التي وصفها بركلات الحظ والبخت، مشيرًا إلى أن كبار نجوم كرة القدم في العالم وعلى رأسهم محمد صلاح سبق لهم إهدار ركلات ترجيح.

وأضاف، أن التحدي الحقيقي الذي واجه المنتخب تمثل في مواجهة المغرب مجددًا وكسر الحاجز النفسي أمام صاحب الأرض، موضحًا أنه ركز بشكل كبير على تهيئة اللاعبين نفسيًا قبل المباراة، وأخبرهم بأنه يتحمل المسؤولية كاملة من أجل تخفيف الضغوط عنهم.

وأكد مدرب منتخب الناشئين، أن الميدالية التي حققها الفريق تُعد إنجازًا جيدًا ونعمة كبيرة، رغم اعتقاده بأن المنتخب كان يستحق مركزًا أفضل، مشددًا على أن فضل الله كان حاضرًا طوال مشوار البطولة.

ووجه عبد اللطيف الشكر إلى لاعبيه على التزامهم الكبير داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنهم قدموا ما طلبه منهم وأكثر، كما أشاد بدور وسائل الإعلام في إنصاف اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

واختتم المدير الفني حديثه بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، مؤكدًا أنه تحمل الكثير من الانتقادات بعد قرار تعيينه، كما وجه الشكر إلى هاني أبو ريدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن منحه الثقة وعينه مدربًا عامًا في جيل شيكابالا.

حسين عبد اللطيف الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 دون تسريبات.. وكيل الأزهر يتفقد اللجان ويوجه بتوفير المياه والمراوح للطلاب وسط متابعة ميدانية وإلكترونية مشددة وآراء متباينة حول مستوى امتحاني القرآن والحديث

الطاقة المتجددة

حين تتحول الصحراء إلى مختبر أخضر.. الطاقة المتجددة تعيد تشكيل دور المزارع البحثية في مصر

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر

على مساحة 160 فدانًا وبتكلفة 44 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد