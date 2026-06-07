قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
بفارق 2600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيف تتخلص من تورم القدمين في الصيف؟.. خطوات بسيطة تساعدك على سهولة الحركة

كيف تتخلص من تورم القدمين في الصيف؟.. خطوات بسيطة تساعدك
كيف تتخلص من تورم القدمين في الصيف؟.. خطوات بسيطة تساعدك
ولاء عادل

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص من تورم القدمين والكاحلين نتيجة احتباس السوائل وتمدد الأوعية الدموية، وهي مشكلة تزداد شيوعًا خلال الأيام الحارة، خاصة لدى من يقضون ساعات طويلة في الجلوس أو الوقوف.

ويؤكد خبراء الصحة أن بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن تساعد في تخفيف التورم وتحسين الدورة الدموية، ما يحد من الشعور بالثقل والانزعاج في القدمين.

رفع القدمين يقلل تجمع السوائل

يُنصح برفع القدمين إلى مستوى أعلى من القلب لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة عدة مرات يوميًا، حيث يساعد ذلك على تحفيز عودة السوائل المتراكمة إلى الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ بشكل ملحوظ.

شرب الماء يحارب احتباس السوائل

رغم اعتقاد البعض أن تقليل شرب الماء قد يخفف التورم، فإن الحقيقة عكس ذلك. فالحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على منع احتباس السوائل ويعزز كفاءة الدورة الدموية، خصوصًا خلال فترات الطقس الحار.

لا تبقَ في وضعية واحدة لفترة طويلة

يساهم الجلوس أو الوقوف لساعات متواصلة في إبطاء حركة الدم داخل الساقين، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في القدمين والكاحلين. لذلك يُفضل الحركة بانتظام والمشي لفترات قصيرة على مدار اليوم لتنشيط الدورة الدموية.

تقليل الملح يساعد على الحد من الانتفاخ

يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المالحة إلى احتفاظ الجسم بكميات أكبر من السوائل، وهو ما ينعكس على شكل تورم في الأطراف. ولهذا ينصح الخبراء بالحد من استهلاك الملح وتقليل تناول الأغذية المصنعة والمعلبة.

الجوارب الضاغطة قد تكون خيارًا مفيدًا

يمكن للجوارب الضاغطة أن تساعد في تحسين تدفق الدم داخل الساقين وتقليل تراكم السوائل، خاصة للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

الماء البارد يمنح راحة سريعة

يساعد نقع القدمين في الماء البارد أو غسلهما به على تخفيف الانتفاخ وتقليل الشعور بالحرارة والثقل، كما يساهم في تحسين الإحساس بالراحة بعد التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

انتبه لهذه العلامات

في معظم الحالات يكون تورم القدمين خلال الصيف أمرًا مؤقتًا، لكن إذا استمر لفترات طويلة أو صاحبه ألم شديد أو أعراض غير معتادة، فمن الضروري استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة.

تورم القدمين القدمين الصيف الانتفاخ ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

مي القاضي

مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة

إيوان

إيوان: "بعيش مخنوق" عندي من 2017 والناس مشتاقة لروح الألفينات

زفاف ابنة تامر هجرس

تامر هجرس يحتفل بزفاف ابنته تمارا

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد