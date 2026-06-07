كيف تتخلص من تورم القدمين في الصيف؟.. خطوات بسيطة تساعدك على سهولة الحركة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص من تورم القدمين والكاحلين نتيجة احتباس السوائل وتمدد الأوعية الدموية، وهي مشكلة تزداد شيوعًا خلال الأيام الحارة، خاصة لدى من يقضون ساعات طويلة في الجلوس أو الوقوف.

ويؤكد خبراء الصحة أن بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن تساعد في تخفيف التورم وتحسين الدورة الدموية، ما يحد من الشعور بالثقل والانزعاج في القدمين.

رفع القدمين يقلل تجمع السوائل

يُنصح برفع القدمين إلى مستوى أعلى من القلب لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة عدة مرات يوميًا، حيث يساعد ذلك على تحفيز عودة السوائل المتراكمة إلى الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ بشكل ملحوظ.

شرب الماء يحارب احتباس السوائل

رغم اعتقاد البعض أن تقليل شرب الماء قد يخفف التورم، فإن الحقيقة عكس ذلك. فالحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على منع احتباس السوائل ويعزز كفاءة الدورة الدموية، خصوصًا خلال فترات الطقس الحار.

لا تبقَ في وضعية واحدة لفترة طويلة

يساهم الجلوس أو الوقوف لساعات متواصلة في إبطاء حركة الدم داخل الساقين، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في القدمين والكاحلين. لذلك يُفضل الحركة بانتظام والمشي لفترات قصيرة على مدار اليوم لتنشيط الدورة الدموية.

تقليل الملح يساعد على الحد من الانتفاخ

يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المالحة إلى احتفاظ الجسم بكميات أكبر من السوائل، وهو ما ينعكس على شكل تورم في الأطراف. ولهذا ينصح الخبراء بالحد من استهلاك الملح وتقليل تناول الأغذية المصنعة والمعلبة.

الجوارب الضاغطة قد تكون خيارًا مفيدًا

يمكن للجوارب الضاغطة أن تساعد في تحسين تدفق الدم داخل الساقين وتقليل تراكم السوائل، خاصة للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

الماء البارد يمنح راحة سريعة

يساعد نقع القدمين في الماء البارد أو غسلهما به على تخفيف الانتفاخ وتقليل الشعور بالحرارة والثقل، كما يساهم في تحسين الإحساس بالراحة بعد التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

انتبه لهذه العلامات

في معظم الحالات يكون تورم القدمين خلال الصيف أمرًا مؤقتًا، لكن إذا استمر لفترات طويلة أو صاحبه ألم شديد أو أعراض غير معتادة، فمن الضروري استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة.