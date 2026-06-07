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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاصفة ترابية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية

عاصفة ترابية تضرب 20 مدينة.. والأرصاد تحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية
عاصفة ترابية تضرب 20 مدينة.. والأرصاد تحذر مرضى الحساسية والجيوب الأنفية
ياسمين القصاص

بين تراجع محدود في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة، تشهد مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2026 حالة جوية متقلبة دفعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات مهمة للمواطنين، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والصدر.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

ورغم الانخفاض النسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، فإن الأجواء لا تزال حارة على معظم أنحاء الجمهورية، بينما تتأثر عدة مناطق برياح قوية قد تتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع نسب الأتربة في الهواء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراجع القيم ما بين 3 و4 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على محافظات جنوب الصعيد لتسجل أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار.

أما خلال ساعات الليل، فتتحسن الأجواء نسبيا لتصبح معتدلة على أغلب الأنحاء ومائلة للحرارة على جنوب البلاد.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

ورغم الانخفاض المسجل في درجات الحرارة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، الأمر الذي يجعل الشعور بالحرارة أكثر حدة خاصة خلال فترات الظهيرة.

شبورة مائية على الطرق صباحا

وتكونت شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

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عاصفة ترابية ورياح قوية تضرب عدة مناطق

وتشهد العديد من المحافظات نشاطا ملحوظا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون أكثر قوة على عدد من المحافظات والمناطق الصحراوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسلوم وسيوة، مع هبات قوية تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وتتأثر نحو 20 مدينة ومركزا ومحافظة بهذه الأجواء الترابية بنسب متفاوتة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالأتربة.

تحذير عاجل لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

وحذر أطباء الصدر والحساسية من التعرض المباشر للأتربة المثارة اليوم، مؤكدين أن نشاط الرياح المحملة بالرمال قد يؤدي إلى زيادة أعراض الحساسية الموسمية والتهابات الجيوب الأنفية ونوبات ضيق التنفس لدى مرضى الربو الشعبي.

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ونصح الأطباء بارتداء الكمامات الواقية عند الخروج، وتجنب البقاء لفترات طويلة في الأماكن المفتوحة، مع الحرص على إغلاق النوافذ أثناء ذروة نشاط الرياح، وشرب كميات كافية من المياه، والالتزام بالأدوية الموصوفة طبيا لمرضى الحساسية والصدر.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد لا تزال تتأثر بموجة من الطقس الحار تتزامن مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة في عدد من المحافظات، لافتة إلى أن درجات الحرارة المسجلة حاليا تفوق المعدلات المعتادة لهذه الفترة من العام بنحو 4 درجات مئوية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تأثير الرياح يبرز بشكل أكبر في مناطق البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، حيث تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال وتزيد من الشعور بالتقلبات الجوية، خاصة في المناطق المكشوفة".

وتابعت: "حالة الطقس ستشهد تحسنا نسبيا بدءا من اليوم الأحد مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وهي قيم تقترب من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت، إلا أن الأجواء ستظل حارة نهارا على أغلب الأنحاء".

وأشارت:"الشبورة المائية ستستمر في الظهور خلال الساعات الأولى من الصباح على مدار الأسبوع، لا سيما على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحذر من قائدي المركبات لتجنب انخفاض الرؤية".

واختتمت:"الانخفاض الحالي في درجات الحرارة لن يستمر طويلا، إذ تشير التوقعات إلى عودة الارتفاعات الحرارية اعتبارا من يوم الاثنين، على أن تبلغ ذروتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مع توقعات بوصول درجات الحرارة العظمى إلى نحو 38 درجة مئوية في عدد من المحافظات".

فرص ضعيفة للأمطار والرذاذ

وفي الوقت نفسه، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، دون تأثيرات ملحوظة على الأنشطة اليومية.

كما توجد فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

نصيحة الأرصاد للمواطنين اليوم

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، وكذلك تجنب التعرض المباشر للأتربة المثارة في المناطق المتأثرة بنشاط الرياح، حفاظا على السلامة العامة والصحة، خاصة مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

والجدير بالذكر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن يسود استقرار في الأحوال الجوية الآن على أغلب الأنحاء.

مع ظهور سحب عالية متفرقة وغير مؤثرة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي، وفق البيان الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 31 - الصغرى 22
طنطا: العظمى 33 - الصغرى 23
مطروح: العظمى 30 - الصغرى 20
سيوة: العظمى 39 - الصغرى 24
بورسعيد: العظمى 29 - الصغرى 23
السويس: العظمى 34 - الصغرى 21
طابا: العظمى 31 - الصغرى 21
سانت كاترين: العظمى 28 - الصغرى 12
شرم الشيخ: العظمى 36 - الصغرى 25
الغردقة: العظمى 36 - الصغرى 25
الأقصر: العظمى 40 - الصغرى 26
أسوان: العظمى 42 - الصغرى 28
سوهاج: العظمى 38 - الصغرى 24
أسيوط: العظمى 36 - الصغرى 22
الفيوم: العظمى 35 - الصغرى 21
الوادي الجديد: العظمى 43 - الصغرى 24

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