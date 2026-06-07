مصر تواصل دعم غزة.. قوافل مساعدات جديدة واستعدادات طبية لاستقبال المصابين

تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، عبر الدفع بقوافل المساعدات الإنسانية من أمام بوابة معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، بالتزامن مع استمرار استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج داخل المستشفيات المصرية.

وشهد محيط معبر رفح تفويج قافلة «العزة 209» المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي تضم شحنات غذائية وطبية تحمل شعارات منظمات دولية، إلى جانب مساعدات مقدمة عبر الهلال الأحمر المصري، بإجمالي يقترب من 300 طن تشمل مواد غذائية وطبية ولحوم صدقات بمناسبة عيد الأضحى.

كما تواصل مصر إدخال المواد البترولية وشحنات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاع، خاصة تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية داخل غزة.

وعلى الصعيد الطبي، تستعد المستشفيات المصرية لاستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمصابين، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم داخل معبر رفح قبل نقلهم إلى المستشفيات، خاصة في شمال سيناء والمحافظات المجاورة.

ووفقًا للبيانات المعلنة، جهزت الدولة نحو 150 مستشفى لاستقبال الحالات القادمة من القطاع، إلى جانب توفير نحو 150 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وتؤكد هذه التحركات استمرار الجهود المصرية الإنسانية والإغاثية، التي شملت منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إدخال مئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة.